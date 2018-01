Informativ und aktuell: DBZ 2/2018

Ein Titelthema zu den DDR-Zusammendruck und ein Blick auf einen Psychothriller am Schachbrett zu Hochzeiten des Kalten Krieges sind nur zwei der spannenden Themen des neuen Heftes der Deutschen Briefmarken Zeitung. In der neuen Ausgabe 2/2018 der DBZ gibt es noch viele weitere spannenden Themen – wie sie dem Inhaltsverzeichnis unten entnehmen können. Diese weiteren Beiträge beschäftigen sich mit Schätzen der Philatelie, einer Rundschau durch die Auktionsszene Deutschlands. Die regelmäßig erscheinenden Rubriken Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Numismatik, Automatenmarken u.v.m. sind natürlich wie immer auch in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen und natürlich fehlen auch die aktuellen Auktionstermine und viele Einkaufstipps. Das Heft 2/2018 kommt am 5. Januar in die Regale des Zeitschriftenhandels.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: DDR-Zusammendrucke – Mahn- und Gedenkstätten

Die 1963 erschienenen DDR-Serien „Erhaltung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätten: ermordete antifaschistische Sportler“ weisen bei den Zusammendrucken eine Fülle Besonderheiten auf, die in ihrer Gesamtheit bisher selbst dem Michel Deutschland-Spezial nicht zu entnehmen sind. Fortgeschrittenen Sammlern von Zusammendrucken hilft daher ein detaillierter Überblick. Diesen bietet Ihnen Jürgen Seiffert.

Kalter Krieger am Brett:

Bobby Fischers 10. Todestag

Gerne stellt sich der Sport unpolitisch dar. Eine Positionierung, die man mit relativ geringem Aufwand widerlegen kann. Meist geht es dabei um populäre Sportarten. 1970 gelang es aber tatsächlich dem Schachsport, sich in den Fokus des Weltinteresses zu drängen: Der vor zehn Jahren verstorbene US-Amerikaner Bobby Fischer nahm es bei der Weltmeisterschaft nicht nur mit seinem Gegner Boris Spasski auf … Stefan Liebig blickt auf ein dramatisches Psychoduell.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

