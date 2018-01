Game of Thrones auf britischen Briefmarken

in Europa und Übersee

Jubel in Winterfell, Westeros und Essos: Künftig können Botschaften per Post versandt werden und müssen nicht mehr persönlich überbracht werden – vorausgesetzt, das Postwesen kann trotz der Kriegswirren aufgebaut werden. Dank der Royal Mail, die zum 23. Januar 2018 15 Briefmarken zur Fantasy-Kultserie Game of Thrones herausbringt, können aber zumindest die Fans sich munter Briefe mit ihren Stars zuschicken. Das verkürzt die Wartezeit vielleicht ein wenig: Denn die achte Staffel lässt auf sich warten. Doch die Fans können jetzt schon beginnen, die neuen Briefmarken zu sammeln – egal, ob einzeln oder im Block.

Ihren eisernen Thron bereitstellen …

… vor der Postfiliale sollten die Fans vielleicht schon am Tag zuvor, um sich einen guten Platz in der zu erwartenden Schlange zu sichern. Die stolzen Besitzer können sich dann aber über ihre Briefmarke mit einem der zehn unterschiedlichen Charaktere freuen: Jon Snow, Daenerys Targaryen, Eddard Stark, Arya Stark, Sansa Stark, Jaime Lannister, Cersei Lannister, Tyrion Lannister, Tywin Lannister und Olenna Tyrell. Die weiteren fünf Motive sind der Night King, die White Walkers, die Direwolves, Drachen, Riesen sowie natürliche der Eiserne Thron. Die Auswahl welcher Empfänger welche Marke zugeschickt bekommt, dürfte da nicht ganz leicht fallen.

Viel Zeit zum Schreiben

Die Fans der Serie haben auf jeden Fall noch viel Zeit, um in Ruhe Briefe mit den neuen Briefmarken zu verschicken: Die achte und (wahrscheinlich) letzte Staffel der Erfolgsreihe zu den Büchern des Schriftstellers George R.R. Martin soll erst 2019 ausgestrahlt werden. Martin gehört mit seiner Serien-Vorlage „Das Lied von Eis und Feuer“ inzwischen zu den nicht mehr aus der Fantasyszene wegzudenkenden Autoren und darf getrost in einem Atemzug mit J.R.R. Tolkien, dem Schöpfer von „Der kleine Hobbit” und „Herr der Ringe” genannt werden.

