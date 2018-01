Internationale Briefmarken-Neuheiten für das Jahr 2018

Briefmarkensammeln gehört zu den ältesten Hobbys. Was genau gesammelt wird bestimmt jeder selbst, meist bildet der Zufall den Anstoß zum Beginn der Sammelleidenschaft. Man stößt auf ein bestimmtes Stück einer Serie und verspürt den Drang, die Serie vervollständigen zu wollen. Auch Wissensdurst und Neugier können den Antrieb bilden. Sammelleidenschaft hängt nicht vom Portemonnaie ab, sondern einzig und allein von dem Willen, sich mit einer bestimmten Fragestellung zu befassen und von einem Thema faszinieren zu lassen.

Wie in den Vorjahren haben wir für unsere Leserinnen und Leser wieder zahlreiche Postverwaltungen kontaktiert und für Sammlerinnen und Sammlerfreunde internationale Ausgabenprogramme des Jahres 2018 zusammengetragen.

Die gedruckte Version finden Sie in der DBZ-Ausgabe 1/2018, die Abonnenten direkt nach Hause geliefert bekommen. Viel Spaß beim Stöbern und Durchforsten des ePapers! Wie halten Ihnen die Daumen, dass sie auf der Suche nach Ihrem Thema oder Ihren Motiven fündig werden!

Nach der Zusammenstellung unserer Jahresvorschau für 2018 erreichten uns noch die vorgesehenen Ausgabenprogramme von Rumänien, San Marino und dem Vatikan, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.

Geplante Briefmarkenausgaben Portugal

„Europäisches Jahr des Kulturerbes“; „Tejo. Längster Fluss der iberischen Halbinsel“; „Einheimische Tierarten Portugals“; „50 Jahre islamische Gemeinde in Lissabon“; Elektrizität in Portugal“; „150 Gründungstag der portugiesischen Wassergesellschaft“; „100. Jahrestag der dritten Flandernschlacht in der Nähe des Flusses Lys“; „250 Jahre Botanischer Garten in Ajuda“; Orient Museum ‚Museu do Oriente‘ in Lissabon“; „Brücken“, Gemeinschaftsausgebe Europa; Schokolade in Portugal“, „130 Jahre seit der Veröffentlichung des Romans ‚Die Maias‘“; „Die Azoren“; „Fußballweltmeisterschaft 2018“; 600. Jahrestag der Entdeckung Madeiras“; „Gebäude im mediterranen Raum, Universität UPMED“; „100. Geburtstag von Nelson Mandela“; „Erzbischöfe von Braga (II)“; „49. Physik-Olympiade in Lissabon“; „UNESCO-Welterbe. Töpferei Erzeugnisse aus Bisalhães“; „Prähistorische Routen in Portugal“; „Geschichte des Segelns“; „500 Jahre Postdienstleistungen“; „250 Jahre seit der Gründung der Imprensa Régia“; „Waffenstillstand des Ersten Weltkriegs (1914–1918)“

Neue Postwertzeichen aus Rumänien

„Gemeinschaftsausgabe mit der Slowakischen Republik“; „Zugvögel. Kraniche“; „600. Todestag des Herrschers Mircea I. cel Bătrân“; „Olympische Winterspiele 2018“; „Unendlichkeits-Säule. Würdigung des rumänischen Künstlers Constantin Brâncuşi“.

„Heiliges Ostern 2018“; „Nationalfeiertag. Gründung der Einheit 1918 (I)“; „100. Jahrestag der Vereinigung Bessarabiens mit Rumänien“; „Rumänische Sammlungen“; „Brücken. Europäische Gemeinschaftsausgabe“; „Zeitgenössische Rumänische Künstler“; „50 Jahre Rumänischer Judo-Verband“; „Gemeinschaftsausgebe mit Thailand“; „FIFA Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland“; „Internationaler Tag der rumänischen Bluse“; „Mineralien in Rumänien“; „Tag der Briefmarke. 160 Jahre seit der Erstausgabe ‚Ochsenkopf‘. 150 Jahre seit der Erstausgabe ‚König Karl I. mit Backenbart‘“; „80. Todestag von Königin Marie von Rumänien“; „Dacia. Das erste rumänische Auto“; „Naturparks in Rumänien“; „Lokomotiven. Mocanite“; „Olympische Spiele in der Vorstellung von Kindern“; „Nationalfeiertag. Gründung der Einheit 1918 (II)“; „UNICEF. Kinderrechte“; „Vogelaufzeichnungen“; „Weihnachten 2018“; „Hundertjahrfeier der Staatsgründung“; „Kathedrale der Erlösung des rumänischen Volkes in Bukarest“; „Gemeinschaftsausgebe mit Frankreich“; „Winterbräuche“.

Neuheiten 2018 aus San Marino

„Gemeinschaftsausgabe Europa. Brücken“; „Internationaler Tag der Familie“; „10. Jahrestag der Aufnahme des historischen Zentrums und Monte Titano von San Marino in das UNESCO-Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Menschheit“; „Drei Ganzsachen mit den drei Türmen“; „100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges“; „Siegreiche Mannschaft der italienischen Fußballmeisterschaft 2017 – 2018“; „ Made in San Marino. Gruppo ASA”; „50 Jahre Städtepartnerschaft. San Marino mit Rab in Kroatien“; „Tourismusjahr. Europa – China“; „110. Gründungstag des Fußballclubs Inter Mailand“; „Glückwünsche für alle Jahreszeiten“; „Weihnachten“.

Neue Briefmarken des Vatikans

„Papst Franziskus. VI. Pontifikatsjahr. MMXVIII“; „Osterfest der Auferstehung und 40. Todesjahr von Paul VI. und Johannes Paul I.“; „25. Todesjahr des getöteten sizilianischen Priesters und Anti-Mafia-Aktivisten Giuseppe ‚Pino‘ Puglisi, eines Seligen der katholischen Kirche“; „Ganzsachenumschlag 2018“; „Gemeinschaftsausgabe Europa. Brücken“; „1150 Jahre der Anerkennung der slawischen Liturgiesprache. Gemeinschaftsausgaben mit der Slowakischen Republik“; „50. Todesjahr von Pater Pio, eines selig- und heiliggesprochen katholischen Priesters“, „Europäisches Jahr des Kulturerbes“; „600 Jahre Kuppel der Kathedrale Santa Maria del Fiore in Florenz“; „25 Jahre Stiftung ‚Centesimus Annus pro Pontefice‘“; „XV. Ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode“; „200. Geburtstag von Pater Angelo Secchi, eines Jesuiten, Physikers, Astronomen, Vermessungsexperten und Leiters der Vatikansternwarte“; „Bedeutende Venezianische Maler. Canaletto (1697 – 1768) und Tintoretto (1518 – 1594)“; „300. Geburtstag der Theologin, Wohltäterin und Mathematikerin Maria Gaetana Agnesi“; „Heiliges Weihnachtsfest“; „Die Weltpastoralreisen von Papst Franziskus im Jahr 2017“; 150. Todestag des Opernkomponisten Gioacchino Rossini“; „300 Jahre Päpstliche Akademie für Theologie“; „Päpste und Heilige. 1400. Todesjahr des Heiligen Adeodatus und 1600. Todesjahr des Heiligen Zosimos“; „70 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ nach einem Entwurf der slowenischen Künstlerin Svetlana Milijaševič sowie ein Aerogramm und eine Postkartenserie.

