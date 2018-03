Medicus – Citipost Hameln präsentiert Briefmarke

Statt einer Depesche gibt es jetzt eine Briefmarke als Vorbote für das bevorstehende Musical-Ereignis in Hameln. Die Citipost Weserbergland hat in Kooperation mit der Hameln Marketing und Tourismus GmbH (HMT) eine Medicus-Briefmarke herausgebracht.

Das ist die neue Sondermarke der Citipost

„Die Briefmarke ist ein gelungener Vorbote und sicher auch ein Sammlerstück“, sind Murat Bendes von der Citipost und Harald Wanger von der HMT überzeugt. Ob für Standard-, Kompakt- oder Großbriefe: Die Briefmarke mit der Silhouette der Stadt Isfahan kann für alle drei Briefarten erworben werden. Es reichen 60 Cent, um einen frankierten Brief per modernem Brieftransport bis zu den entlegensten Flecken innerhalb Deutschlands zu verschicken. Auch Sammler dürften auf ihre Kosten kommen. Denn mit der Motiv-Marke wird die Serie um die vorangegangenen Abbildungen von „Die Päpstin“, „Friedrich – Mythos und Tragödie“ und „Die Schatzinsel“ erweitert. Die Briefmarke in den Service Points der Citipost Weserbergland sowie in der Dewezet-Geschäftsstelle und bei der Touristinfo Hameln erhältlich.

Quelle: Deister- und Weserzeitung

