Postfilialen ohne Peanuts-Block

Die Deutsche Post verkauft den Peanuts-Block nur über die Philatelie-Schiene, aber nicht allgemein in den Postfilialen. Das erfuhr die DBZ auf Anfrage. Erhältlich ist der Block bei der Weidener Versandstelle, bei den „Erlebnis: Briefmarken“-Teams und an den Philatelie-Schaltern in ausgewählten Postfilialen. Damit führt die Deutsche Post für Blocks das Verkaufsverfahren ein, das schon für Gedenk- und Messeganzsachen gilt. Ausschließlich über die Philatelie-Schiene vertreibt die Post auch den Peanuts-Umschlag zur Internationalen Briefmarken-Börse München. Ersttag der arg voluminösen Ausgabe ist am 1. März.

Reklame MICHEL

Vögel Europa 2017

ISBN: 978-3-95402-217-5

Preis: 69,80 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Jetzt bestellen



ISBN: 978-3-95402-217-5Preis: 69,80 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.