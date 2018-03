Buch von Franco Rigo: Venedig und die Levante

Der in Noale bei Venedig ansässige und 1934 geborene Vermessungsingenieur Franco Rigo hat sein 18. Buch über Venedig, seine Geschichte und seine Posthistorie geschrieben und zum Ende des Jahres 2017 publiziert.

Zur Postgeschichte des 14. bis 18. Jahrhunderts

Die Serie seiner Veröffentlichungen begann 1985 und wurde seither regelmäßig fortgesetzt: oft mit persönlichen Erinnerungen durchsetzt, wie auch im jüngsten Band, und zu stets bilderreich dokumentierten Ereignissen der Historie rund um die alte und einst mächtige Handelsmetropole am Adriatischen Meer.

Der jetzige 272-seitige Band im DIN-A4-Format ist in seinen Texten überwiegend zweisprachig – Italienisch und Englisch – sowie farbig umfangreich bebildert. Im Prolog berichtet der Autor unter anderem auch über seine Jugend und wie er zur Philatelie und Postgeschichte kam. Es folgen Kapitel zur Geschichte der Beziehungen Venedigs zu Konstantinopel im Laufe der Jahrhunderte.

Herzstück des Buches ist das Kapitel III zur Entwicklung des Postdienstes zwischen Venedig und Konstantinopel in beiden Richtungen seit dem Jahre 1500. Der Dienst wurde sowohl mit Schiffen durchs Mittelmeer wie über Land durchgeführt.

In diesem Abschnitt werden zahlreiche Originalbriefe zwischen Venedig und der Levante mit zeitgeschichtlich aufschlussreichen Texten vorgestellt: von 1418 bis 1795. Darunter der hier unten abgebildete und bei Ankunft wegen Seuchengefahr geräucherte Brief vom 22. Mai 1655 aus Konstantinopel nach Venedig. Dieser berichtet über eine Einkerkerung im Jahre 1654.

Eine Studie zu vorphilatelistischen Stempeln Venedigs auf Post, die übers Meer in die Stadt kam, ist am Ende des Buches zu finden. Diese Stempel trugen im 18. Jahrhundert zum Beispiel Texte wie „VEN DA MARE“, „LETTERE DA MARE“ oder LETTERE DA MARE.VENEZIA“.

Text: Peter Fischer

