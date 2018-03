Portoerhöhung in Frankreich

Sie ist das Tier des Jahres 2018: Die menschenscheue Wildkatze lebt vor allem in strukturreichen Laub- und Mischwäldern mit Lichtungen und Waldwiesen, die es in vielen Mittelgebirgsregionen Deutschlands noch gibt. Am 11. März würdigt der Heilbronner Philatelisten-Verein die immer noch stark bedrohte Katzenart mit einer Marke Individuell und Sonderumschlägen im Rahmen der 101. Heilbronner Briefmarken-Börse.…