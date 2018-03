Gewandhausorchester Leipzig erhält Sonderbriefmarke

In diesem Jahr feiert das Gewandhausorchester sein bereits 275-jähriges Bestehen. Zur Würdigung des Jubiläums verausgabt die LVZ Post eine eigens kreierte Briefmarke samt Sonderstempel. Im

Rahmen der Festveranstaltung wird die Marke heute von 10 bis 15 Uhr im Gewandhaus zu Leipzig vorgestellt und hat damit den Ersttag passend zum Geburtstag. Ein Team des Philatelie Clubs der LVZ Post bietet an diesem Tag im Foyer des Mendelssohnsaals die Marken an. Gäste können gerne einen lieben Gruß von der Festveranstaltung an Familie, Freunde und Bekannte versenden und dafür auch die neue, druckfrische Marke nutzen. Speziell dafür hat die LVZ Post eigens Postkarten zusammen mit dem Gewandhaus erstellt.

LVZ Post ehrt Jubiläum des Gewandhausorchesters mit Sonderbriefmarke

Die Sonderbriefmarke mit dem Wert 65 Cent zum deutschlandweiten Versand eines Standardbriefes ist ab 12. März 2018 in allen LVZ-Geschäftsstellen, im Gewandhausshop und demnächst auch in ausgewählten Servicestellen der LVZ Post erhältlich. Die LVZ Post ist ein lizenzierter regionaler privater Postdienstleister mit bundesweitem Versand. Sie hat ihren Sitz in Leipzig. Der Briefdienst beförderte im Jahr 2017 über 50 Millionen Postsendungen. Als ein Unternehmen der Leipziger Volkszeitung verfügt die LVZ Post über erfahrene Logistiker, moderne Technologien und über 15-jährige Erfahrung im Postbereich.

Infos zur LVZ Post auf www.lvz-post.de

