Informativ und aktuell: DBZ 7/2018

Im Titelthema in der Deutschen Briefmarken Zeitung 7/2018 behandelt Michael Burzan die Premiere der Postflieger zum Ende des Ersten Weltkriegs. Des Weiteren erhalten die Leser der neuen Ausgabe wieder eine große Auswahl von Themen aus den Rubriken „Für Schatzsucher“, „Weltspiegel“ und „Postgeschichte“.

In der neuen DBZ-Ausgabe gibt es darüber hinaus noch zahlreiche andere spannende Themen – wie Sie dem untenstehenden Inhaltsverzeichnis entnehmen können. Diese weiteren Beiträge beschäftigen sich mit Schätzen der Philatelie und einer Rundschau durch die Auktionsszene Deutschlands. Die regelmäßig erscheinenden Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Numismatik, Automatenmarken u.v.m. sind natürlich wie immer auch in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen und natürlich fehlen auch die aktuellen Auktionstermine und viele Einkaufstipps. Das Heft 7/2018 kommt am 16. März in die Regale des Zeitschriftenhandels.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Premiere der Postflieger – Von Wien in die Ukraine

Ein bedeutendes Kapitel der Postgeschichte wurde in den letzten Monaten des Ersten Weltkriegs und des österreichischen Kaiserreichs aufgeschlagen: Die erste offizielle und internationale Flugpostlinie der Welt erlebte ihre Premiere! Mehr dazu lesen Sie im Beitrag von Michael Burzan.

Rätselhafte Ganzsachen – Ungereimtheiten bei privaten Umschlägen

Wer gab den Auftrag? Diese Frage stellt sich bei den Privatganzsachen, die im Frühjahr 1991 auftauchten. Und warum gelangten sie erst rund ein halbes Jahr nach dem Untergang der DDR an die Öffentlichkeit? Walter Köcher und Joachim Schwab begeben auf philatelistische Spurensuche.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

