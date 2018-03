Welt-Down-Syndrom-Tag: Sondermarke der Kroatischen Post in Bosnien-Herzegowina

Der Welt-Down-Syndrom-Tag findet seit 2006 jedes Jahr am 21. März statt. Dieses Datum wurde symbolisch gewählt, weil die befruchtete Eizelle bei Menschen mit Down-Syndrom drei Kopien des Chromosoms 21 enthält. Trotz einer bestimmten psychophysischen Störung in ihrer Entwicklung sind Personen mit Down-Syndrom lebenslustig, fröhlich und gutmütig, und ihre Kommunikation mit der Umwelt ist herzlich und aufrichtig.

Entdeckung durch britischen Mediziner

Das Syndrom wurde nach dem englischen Arzt John Langdon Down benannt, der es 1866 erstmals beschrieben hat. Fast hundert Jahre später (1959) entdeckte der französische Genetiker Jérôme Lejeune die Ursache des Syndroms. In jeder menschlichen Zelle gibt es 23 Chromosomenpaare, die alle Erbeigenschaften übermitteln. In jedem Chromosomenpaar stammt ein Chromosom von der Mutter und eines vom Vater. Lejeune entdeckte auf dem 21. Chromosomenpaar ein zusätzliches Chromosom, so dass in der ganzen Zelle 47 anstatt 46 Chromosomen vorkamen. Auf jedem Chromosom gibt es Tausende von Genen, in denen die Erbanlagen in Form der DNA enthalten sind.

Bunte Socken für mehr Toleranz

Ziel des Welt-Down-Syndrom-Tages ist es, Bewusstsein und Verständnis dafür zu schaffen, die Menschen mit Down-Syndrom als Person zu respektieren. Das Symbol dieses Tages sind bunte Socken, weil Menschen mit dieser Störung diese nicht verpaaren können. Durch die Ausgabe einer Sonderbriefmarke unterstützt auch die Kroatische Post Mostar den Welt-Down-Syndrom-Tag.

Zum Welt-Down-Syndrom-Tag 2013 entstand im Libanon eine interessante Aktion. Viele Menschen wurden angeregt an dem Tag zwei unterschiedliche Socken zu tragen: verschiedenfarbige, geringelte und gemusterte, lange mit kurzen Socken kombiniert oder mehrere Socken übereinander. Das dahinter stehende Motto sollte für Toleranz werben und lautete: We are all different – our socks should be too! (Wir sind alle unterschiedlich – unsere Socken sollten es auch sein!)

Die Kroatische Post in Mostar greift diese Idee auf und hat eine Sonderbriefmarke im Bogen von 8 Marken, einen Stempel und einen Ersttagsbrief (FDC) herausgegeben. Die Marke und das dazugehörige Material können online erworben werden.

Text: Tihomir Bazina

Reklame MICHEL

Kolonien Frankreich 2017

ISBN: 978-3-95402-198-7

Preis: 89,00 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Jetzt bestellen



ISBN: 978-3-95402-198-7Preis: 89,00 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.