Briefmarken im Bonner Postarchiv unterschlagen?

Geraunt und gemunkelt wurde offenbar in gewissen Kreisen schon seit etwa zehn Tagen darüber, heute brachte es die Meldung einer großen deutschen Boulevardzeitung dann in die Öffentlichkeit. Offenbar sind im Archiv für Philatelie in Bonn wertvolle Briefmarken verschwunden und zwar im Wert von über einer Million Euro. Verdächtig in diesem Fall soll ein Briefmarkenhändler sein, der die Briefmarken im Auftrag des Archivs digitalisieren sollte und zu diesem Zweck immer wieder Briefmarken und komplette Bögen mit nach Hause genommen hat.

Prüfer wurde stutzig

Dort soll er sie, so die Vermutung, gegen Fälschungen ausgetauscht haben. Als er die Originale, offenbar Bezirksstempelaufdrucke, über einen Mittelsmann verkaufen wollte, soll einem Experten des Bundes philatelistischer Prüfer (BPP) aufgefallen sein, dass die Marken viel zu frisch aussahen, worauf der Prüfer die Behörden verständigte. Im Postarchiv entdeckte man daraufhin offenbar das Fehlen von Marken im Wert von mehr als einer Million Euro, bei dem Verdächtigen zuhause tausende Marken unklarer Herkunft, berichtet die Zeitung. Ermittelt wird nun wegen veruntreuender Unterschlagung. Sollte der Sachverhalt zutreffend sein, handelt es sich um einen Skandal ersten Ranges, Dr. Andreas Hahn vom Archiv für Postgeschichte bestätigte uns auf Anfrage, dass man Anzeige erstattet habe.

