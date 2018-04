Informativ und aktuell: DBZ 9/2018

Earth Day, Polarphilatelie, Buchbesprechungen , Termine der ArGen und ForGen: Auch in der ersten April Ausgabe liefert die Deutsche Briefmarken Zeitung die gewohnte Themenvielfalt. Des Weiteren erhalten die Leser der neuen Ausgabe wieder eine große Auswahl von Themen aus den Rubriken „Für Schatzsucher“, „Weltspiegel“ und „Postgeschichte“.

In der neuen DBZ gibt es darüber hinaus noch zahlreiche andere spannende Themen – wie Sie dem untenstehenden Inhaltsverzeichnis entnehmen können. Die Autoren beschäftigen sich natürlich auch wieder mit Schätzen der Philatelie und bieten einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum. Die regelmäßig erscheinenden Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Numismatik, Automatenmarken u.v.m. sind natürlich wie immer auch in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen und natürlich fehlen auch die aktuellen Auktionstermine und viele Einkaufstipps. Das Heft 9/2018 kommt am 13. April in die Regale des Zeitschriftenhandels.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: König Rudolf I. – Erster Habsburger auf dem Thron

Graf Rudolf von Habsburg, von 1273 bis 1291 als Rudolf I. König des römisch-deutschen Reiches, ging als tatkräftiger und friedliebender Herrscher in die Geschichte ein. Seine Nachkommen stellten mehrere Jahrhunderte die Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und noch bis vor 100 Jahren die österreichischen Kaiser. Dieter Heinrich erinnert an den Begründer einer großen Dynastie, dessen Geburtstag sich am 1. Mai zum 800. Male jährt.

Höhenflug und Absturz eines Springreiters – Sporthilfe Auftakt

Postfrisch steht der 1978 ausgegebene Springreiter heute fernab seiner einstigen Katalognotierung. Diese waren der Spekulation geschuldet. Seltener und gefragt sind Verwendungen auf Brief, wie Professor Dr. Reinhard Krüger zu berichten weiß. Allerdings muss man philatelistisch inspirierte Belege akzeptieren.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

