Sprechendes Federvieh: Fokke & Sukke

in Europa und Übersee

John Reid, Bastiaan Geleijnse und Jean Marc von Tol kennen sich seit ihrer Studienzeit in Amsterdam. Für eine Studentenzeitung entwarfen sie vor 25 Jahren das sprechende Geflügelduo Fokke & Sukke. Fokke ist eine freche Ente und Sukke ist ein gelber Kanarienvogel. Die Cartoonreihe, die sich mit aktuellen Alltagsthemen auseinandersetzt wurde zunächst in einer Studentenzeitung veröffentlicht. Seit 1999 erscheint die Cartoonreihe in der überregionalen Tageszeitung NRC Handelsblad.

Eigene Motive auf persönlichen Marken

PostNL bietet Kunden und Interessierten seit 2003 die Möglichkeit, online persönliche Briefmarken mit einem eigenen Foto, einer Zeichnung oder einer anderen Abbildung in einem vorgegebenen Rahmen zu entwerfen. Neben den frei zu gestaltenden persönlichen Briefmarken veröffentlicht PostNL für Sammler und andere Interessenten regelmäßig vorgefertigte Versionen.

Seit dem 23. April 2018 vertreibt die PostNL zwei neue Rahmen für persönliche Briefmarken, mit neuer Typographie und mehr Raum für die persönliche Abbildung. Die neuen Rahmen wurden vom Grafikdesigner Martin Majoor aus Arnheim entworfen.

Mit Sonnenbrillen am Strand



Anlässlich dieser neuen Rahmen mit den Wertstufen Niederlande 1 und International 1 gibt PostNL seit dem 23. April 2018 zwei Bogen persönlicher Briefmarken mit vorgefertigten Fokke & Sukke-Motiven heraus. So soll an das 25-jährige Bestehen des beliebten Cartoons erinnert werden.

Die Marke mit dem Auslandsporto zeigt die beiden Protagonisten mit Sonnenbrillen am Strand. Auf der Marke mit Inlandsporto winkt Sukke Betrachtern und Briefeschreibern entgegen.

Telefonische Bestellungen möglich

Die Persönlichen Briefmarken 25 Jahre Fokke & Sukke (1993–2018) können, solange der Vorrat reicht, bei den Bruna-Filialen und unter www.postnl.nl/webshop bezogen werden. Die gummierte Version von 25 Jahre Fokke & Sukke (Niederlande) wird ausschließlich über den Collect Club verkauft. Alle Briefmarken können auch telefonisch beim Kundendienst des Collect Club unter der Telefonnummer 0031 088 8689900 bestellt werden. Sie sind unbegrenzt gültig.

