Zukunftstag: Redaktionsbesuch Philapress

Im Fokus des BRIEFMARKEN SPIEGEL 5/2018 steht der 200. Geburtstag von Karl Marx. Und es könnte eine 1-Million-Euro-Frage sein, was Günter Jauch zum Ehrengast der Feierlichkeiten macht. Im Mai-Heft des BMS wird unter anderem diese Frage von Walter Köcher im Titelthema beantwortet. Außerdem nehmen sich Fritz Steinwasser und Jan Sperhake interessante Themen der deutschen Geschichte…

Der Vogel des Jahres ist der Star: Zum Frühlingsfest Ende April 2018 auf dem Weidberg bei Kaltenwestheim in der Erlebniswelt Rhön wird der Star mit einem Sonderstempel und Plus-, sowie Souvenirkarten gewürdigt. Bekannt und bedroht Der Star ist bekannt als Allerweltsvogel – den Menschen vertraut. Doch seine Präsenz in unserem Alltag täuscht. Um eine Million…