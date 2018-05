Fußball WM: Neue Briefmarke bei der Citipost

Die Internationale Briefmarken-Messe in Essen, die von heute bis Samstag, den 5. Mai stattfindet, ist eröffnet. Helmut Dallei (Beitragsbild) von der Deutschen Post AG stellte die neuen Europamarken vor und begrüßte das Messepublikum. Stöbern, fachsimpeln und bummeln ist nun drei Tage lang angesagt. An den Ständen von rund 80 Fachhändlern, Auktionshäusern, Zubehörherstellern und Verlagen warten interessante…

Geburtshaus in Trier In Trier hat der Deutsch-Französische Briefmarkenclub einen Sonderumschlag gestaltet, der das Geburtshaus Marx’ in Trier zeigt. Ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team ist am 3. Mai von 10 bis 15 Uhr und am 4. Mai bis 16 Uhr vor Ort im Palais Walderdorf, Raum „Beletage“ und bringt einen Sonderstempel mit. In einer Briefmarkenschau werden Marken,…