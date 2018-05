Briefmarken zum 30-jährigen Krieg bei LVZ-Post

in Deutschland

Am 23. Mai 2018 jährt sich der Beginn des 30-jährigen Krieges zum 400. Mal. Ausgelöst durch den ersten Prager Fenstersturz, ereigneten sich Belagerungen, Plünderungen und Feldschlachten in Leipzig und Umland. Auf fünf der zehn Briefmarken aus der neuen LVZ Post-Sonderedition wird dieses Elend des verheerenden Krieges zum Thema.

Briefmarken zur Erinnerung an den 30-jährigen Krieg

Verschiedene Ausstellungen erinnern und gedenken an die Geschehnisse zu dieser Zeit. Die Museen im Landkreis Nordsachsen – in Bad Düben, Eilenburg, Taucha und Delitzsch – thematisieren ihre Sonderausstellungen mit der Emblematik „Je weniger Klingen – Je größere Herzen“ aus dem Jahre 1624 (Dr. Julius Wilhelm Zincgref). In der Emblematik heißt es dazu: „Soll ich drum zurücke gehen; weil mein Degen halb entzwey! Nein: die Feinde sollen sehen Daß der Sieg im Hertzen sey!“

Der zugehörige Sonderstempel dieser Edition nimmt dieses Motiv auf, welches das abgebrochene Schwert zeigt. Die vier Ausstellungen mit ihren Titeln und Zeiträumen sind ebenfalls auf dem Zehnermarkenbogen abgebildet. Auf einem Schmuckbogen werden die Briefmarken mit den historischen Ereignissen vereint. Im Hintergrund ist der Tod König Gustav II. Adolf in der Schlacht bei Lützen zu sehen. Ein Ereignis, welches am 6. November 1632 stattfand. Die Schmuckbogen sind auf eine Stückzahl von 380 limitiert.

Ab 23. Mai 2018 ist die Edition in allen LVZ-Geschäftsstellen sowie über die Schaubek GmbH erhältlich. Im Landschaftsmuseum der Dübener Heide werden die Briefmarken und Schmuckbogen ab Ausstellungsbeginn ebenfalls verkauft. Die LVZ Post ist ein lizenzierter regionaler privater Postdienstleister mit bundesweitem Versand. Sie hat ihren Sitz in Leipzig. Der Briefdienst beförderte im Jahr 2017 über 50 Mio. Postsendungen. Als ein Unternehmen der Leipziger Volkszeitung verfügt sie über erfahrene Logistiker, moderne Technologien und über 15-jährige Erfahrung im Postbereich.

Reklame MICHEL

Mitteleuropa 2017 (EK 1)

102. Auflage, 1280Seiten, Hardcover

Preis: 69,80 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Jetzt bestellen



102. Auflage, 1280Seiten, HardcoverPreis: 69,80 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.