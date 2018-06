Briefmarken-Neuheit Schützenfest Hannover

Im Rahmen der Numismata Berlin wird es auch in diesem Jahr einen Philatelie-Bereich geben. Die Veranstalter Erich und Angela Modes richten einen eigenen Bereich für philatelistische Fachhändler ein. Diese hatten die zwischenzeitliche Absage der Briefmarken-Messe zu Recht als bedauerlich empfunden und den direkten Kontakt zu den Veranstaltern gesucht. Nunmehr findet unter dem neuen Titel Briefmarken- Tage…

In der Bernauer Stadthalle erwartet vom 8. bis 10. Juni die Rang-3-Ausstellung Barnimphil 2018 ihre Besucher. Der Veranstaltungsort liegt in unmittelbarer Nähe zum historischen Stadttor, das 1432 zur Zeit der so genannten Hussitenkriege hart umkämpft war. Die Bernauer Bürger konnten zu der Zeit die Belagerung der Hussiten erfolgreich abwehren. Dankfest zur Abwehr der Hussiten Das…