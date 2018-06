Bierbrauer feiern mit Briefmarken der LVZ

Morgen erscheinen neue LVZ Post-Sonderbriefmarken zum 125. Geburtstag des Deutscher Braumeister- und Malzmeister-Bund: Ab 15. Juni 2018 ist der Markenbogen mit zehn verschiedenen Motiven á 65 Cent in allen LVZ-Geschäftsstellen sowie über die Schaubek GmbH erhältlich.

Am 10. Dezember 1893 entstand in Leipzig durch Zusammenschluss des Deutschen Braumeistervereins mit Sitz in Potsdam und des Braumeister- und Malzmeister-Bundes in Ravensburg der Deutsche Braumeister- und Malzmeister-Bund als technisch-wissenschaftliche Vereinigung.

Die Gründungsversammlung des DBMB fand damals im Brauhaus zu Reudnitz der heutigen Sternburg Brauerei statt und wird am Wochenende vom 15. bis 17. Juni 2018 wieder zum bedeutsamen Ort für den Begrüßungsabend der Jubiläumsfestveranstaltung. Der Bierbrauer gehört zu den ältesten bekannten Berufen und kann seine Wurzeln über Sumerer und Ägypter bis zu 5000 Jahre zurückverfolgen. Gerne haben wir diesen Anlass genommen, um das Thema „Bier“ auf einem wunderschönen Briefmarkenbogen darzustellen.

Auf fünf Marken des Zehnerbogens werden typische Szenen dargestellt, in denen der Biergenuss und die Geselligkeit im Vordergrund stehen. Natürlich wird auch das Jubiläum aufgegriffen und findet sich in der Marke mit Logo des Deutschen Braumeister- und Malzmeister-Bundes wieder.

Die notwendigen Zutaten für ein gutes Bier sind auf vier weiteren Briefmarken dargestellt. Als besondere Ehrung des Jubiläums wurde ein Markenheft in einer Auflage von nur 1000 Heften kreiert,das den geladenen Gästen am Festabend überreicht wird und in einer begrenzten Menge für Sammler zur Verfügung steht.

Die LVZ Post ist ein lizenzierter regionaler privater Postdienstleister mit bundesweitem Versand. Sie hat ihren Sitz in Leipzig. Der Briefdienst beförderte im Jahr 2017 über 50 Mio. Postsendungen. Demnächst werden die Briefmarken auch in ausgewählten LVZ Post-Servicestellen verkauft.

Quelle: LVZ-Post

