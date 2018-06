Schiffspoststempel auf der Stettin

Zum sechsten „Tag des Bergmanns“ am 24. Juni hat der Landesverband der Bergmannsvereine einen Sonderstempel initiiert und eine Marke Individuell in Auftrag gegeben. Zu erhalten ist beides auf der Tagesanlage Duhamel in Ensdorf bei Saarlouis von 8 bis 17 Uhr in der Repräsentanz der RAG. Die Motive zeigen ein Polygon, als Sinnbild für den Wandel…

Neue LVZ Post-Sonderbriefmarke zu 125 Jahre Deutscher Braumeister- und Malzmeister-Bund: Ein ganz spezielles Jubiläum feiert der Deutsche Braumeister- und Malzmeister-Bund 2018 in Leipzig. Am 10. Dezember 1893 entstand in Leipzig durch Zusammenschluss des Deutschen Braumeistervereins mit Sitz in Potsdam und des Braumeister- und Malzmeister-Bundes in Ravensburg der Deutsche Braumeister- und Malzmeister-Bund als technisch-wissenschaftliche Vereinigung. Neue LVZ Post-Sonderbriefmarke zu…