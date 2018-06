Informativ und aktuell: DBZ 14/2018

Lesen Sie in der zweiten Juni-Ausgabe der Deutschen Briefmarken Zeitung Beiträge aus vielen Bereichen der Philatelie und der Numismatik! Peter F. Baer skizziert Lebensstationen des legendären deutschen Philatelisten Philipp Kosack, Helmut Caspar beschäftigt sich in der Numismatik mit dem abenteuerlichen Simplicissimus und der neu sortierte internationale Bereich hat eine Themenvielfalt, die von Grottenolmen bis ins Weltall führt.

Sie wollen lieber was vom aktuellen Markt- und Vereinsgeschehen lesen? Dann werfen Sie doch einfach einen Blick in das untenstehende Inhaltsverzeichnis! Ganz sicher finden Sie hier auch noch weitere für Sie interessante Themen. Denn die DBZ-Redaktion liefert natürlich auch wieder einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Numismatik, Automatenmarken u.v.m. sind selbstverständlich wie immer auch in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen und natürlich fehlen auch die aktuellen Auktionstermine und viele Einkaufstipps. Das Heft 14/2018 kommt am 22. Juni 2018 in die Regale des Zeitschriftenhandels.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: International anerkannt –

Philipp Kosack – Händler, Prüfer, Fachautor



Philipp Kosack war einer der größten deutschen Phil­­atelisten. Er war nicht nur der wohl bedeutendste Händler seiner Zeit, sondern auch ein ausgezeichneter Kenner der Materie, der als Herausgeber einer Fachzeitschrift, als Prüfer und Preisrichter, Sponsor philatelistischer Veranstaltungen und als Förderer der Jugend ganz Hervorragendes leistete. Peter F. Baer gibt einen spannenden Einblick in das Leben dieses verdienten Philatelisten.

Schelmenroman –

Der abenteuerliche Simplicissimus

„Ein Schelm, wer Böses dabei denkt“ – Helmut Caspar stellt Münzen zu Ehren des „Bestseller“-Autors Grimmelshausens vor. Mit einem 5-Mark-Stück erinnerte die Bundesrepublik Deutschland 1976 an den 300. Todestag des wohl bedeutendsten deutschen Dichters der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs, Hans Jacob Christoph von Grimmelshausen.

Weltspiegel –

Vom Grottenolm zur ISS

Im neuen Weltspiegel – oder sollten wir besser schreiben „Welt(all)spiegel“? – erleben Sie die Vielfalt der internationalen Philatelie. Grottenolme, Dichter und Dirndl, Weltall, Welterbe und Weltpokal: Marius Prill, Christian Schuhböck, Kai Böhne und Dietrich Ecklebe zeigen, was es weltweit an Neuigkeiten gibt.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die morgen in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

