Überraschung: Kokardenblume blüht im Juli

Comicfans können sich am 30. Juni am Stand der Jungen Briefmarkenfreunde Oberhausen in der Ludwig Galerie im Schloss Belege mit Rolf Kaukas Comicfamilie anfertigen. Von 18 bis 23 Uhr wird ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team einen passenden Sonderstempel abschlagen. Fix und Foxi-Marken aus dem vergangenen Jahr wird es natürlich auch noch geben. Die Aktion läuft im Rahmen…

Es ist allgemein bekannt, dass immer weniger Briefe geschrieben werden. Für die Postverwaltungen bedeutet dies immer geringere Einnahmen aus dem Briefgeschäft. Die Österreichische Post AG ist in der glücklichen Lage, dass der Einnahme-Ausfall aus dem Sektor Brief durch Zuwächse aus dem Sektor Paket kompensiert werden kann. Trotzdem versucht die Österreichische Post AG, den Rückgang der…

Zum sechsten „Tag des Bergmanns“ am 24. Juni hat der Landesverband der Bergmannsvereine einen Sonderstempel initiiert und eine Marke Individuell in Auftrag gegeben. Zu erhalten ist beides auf der Tagesanlage Duhamel in Ensdorf bei Saarlouis von 8 bis 17 Uhr in der Repräsentanz der RAG. Die Motive zeigen ein Polygon, als Sinnbild für den Wandel…