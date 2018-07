Geschichten und Geschichte – Neues Sonderheft

Irgendwie scheint uns das Sammeln in die Gene gebrannt zu sein. Auch wenn wir längst nicht mehr die Jäger und Sammler früherer Jahrtausende sind, lieben es viele von uns nach wie vor, schöne Dinge zusammenzutragen und anderen zu zeigen. In den hektischen Zeiten der alles beherrschen zu scheinenden Globalisierung besinnen sich immer mehr traditionsbewusste Menschen auf die Geschichte. Sie möchten ihre eigenen Wurzeln, die ihrer Heimat oder die einer interessanten Besonderheit in ihrem Umfeld nicht in Vergessenheit geraten lassen.

Mit eigenen Heimatsammlungen auf geschichtliche Zeitreise gehen

Eine lehrreiche sowie Freude und Entspannung bringende Möglichkeit, Historie zu konservieren, ist der Aufbau einer Heimatsammlung:

Mit Ansichtskarten, Briefmarken, Fotos, Modellen und vielen weiteren Souvenirs lassen sich einzigartige Kollektionen zusammenstellen. Diese nehmen den interessierten Betrachter schon auf den allerersten Blick mit auf eine spannende, unterhaltsame und wahrscheinlich auch fesselnde Reise in diese individuelle Geschichte. Das Außergewöhnliche an dieser Art zu sammeln ist:

Jeder kann nach seinem eigenen Gusto festlegen, was sammelnswert erscheint und was nicht. Sammlungen verschiedener Bereiche können kombiniert und neue Fundstücke jederzeit darauf abgestimmt und integriert werden. Es zählt einzig und allein, was hinten rauskommt und das muss zunächst mal nur dem Sammler selbst gefallen.

Inhalt des Sonderheftes SocialPhilately:

Damen in Rot:

In den Städten blühte die Gastronomie – Heimatsammlungen spiegeln die Reise durch den Zeitgeist und die Geselligkeit der vergangenen Jahrzehnte.

In den Städten blühte die Gastronomie – Heimatsammlungen spiegeln die Reise durch den Zeitgeist und die Geselligkeit der vergangenen Jahrzehnte. Professoren protestierenHamburgs Rathausbaumeister:

Rund 8000 Ansichtskarten aus Göttingen trug Jörg-Dieter Schwethelm zusammen.

Rund 8000 Ansichtskarten aus Göttingen trug Jörg-Dieter Schwethelm zusammen. Lieblingsstücke der Händler und Autoren:

Professionelle Sammler (und Verkäufer) stellen ihre ganz persönlichen Lieblingsbelege vor.

Professionelle Sammler (und Verkäufer) stellen ihre ganz persönlichen Lieblingsbelege vor. Und zu WM-Zeiten dürfen auch die Fußball-Themen nicht fehlen:

Ersttagskarte vom FC Bayern / Postalische Dokumente sportlich interessanter Auswärtsspiele.

Kostenloses Exemplar von „Geschichten und Geschichte“

Die gerade erschienene zweite Ausgabe des Sonderhefts „Geschichten und Geschichte“ bietet noch viele weitere historische Forschungsergebnisse und verrät Tricks, wie man selbst schnell zu Ergebnissen gelangt. Das Heft liegt der Deutschen Briefmarken Zeitung 15/2018 bei. Sie können ein kostenloses Print-Exemplar per E-Mail anfordern oder lesen Sie das ePaper der SocialPhilately jetzt direkt online.

Reklame MICHEL

Kolonien Frankreich 2017

ISBN: 978-3-95402-198-7

Preis: 89,00 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Jetzt bestellen



ISBN: 978-3-95402-198-7Preis: 89,00 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.