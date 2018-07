Informativ und aktuell: DBZ 15/2018

Das seit Wochen anhaltende herrliche Sommerwetter hat – sozusagen – auch seine Schattenseiten: Die Felder und Gärten lechzen nach Regen. Gerade letztere benötigen diesen, um in gewohnter und gewollter Schönheit zu erstrahlen. Das Titelthema der ersten Juli-Ausgabe der Deutschen Briefmarken Zeitung beschäftigt sich mit dem Gartenreich Dessau-Wörlitz. Birgit Freudenthal blickt hinter die Kulissen des Weltkulturerbes. Frauke Klinge stellt in ihrem Beitrag das Wirken von Magnus Hirschfeld, einem Vorkämpfer für Homosexuelle, vor und im Weltspiegel entführt Sie Dietrich Ecklebe nach Rumänien.

Außerdem erwarten Sie unterschiedliche Beiträge aus vielen Bereichen der Philatelie und der Numismatik. Klar informieren wir Sie auch über das aktuelle Markt- und Vereinsgeschehen. Und mit einem Blick in das untenstehende Inhaltsverzeichnis finden Sie sicher auch noch weitere für Sie interessante Themen. Denn die DBZ-Redaktion liefert natürlich auch wieder einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Numismatik, Automatenmarken u.v.m. sind selbstverständlich wie immer auch in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen und natürlich fehlen auch die aktuellen Auktionstermine und viele Einkaufstipps. Das Heft 15/2018 kommt am 6. Juli 2018 in die Regale des Zeitschriftenhandels.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Beispielhaft verschönert –

Gartenreich Dessau-Wörlitz

Als ersten Landschaftsgarten in englischem Stil entwarfen und bauten Fürst Franz von Anhalt-Dessau und sein Gartenmeister Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff den Wörlitzer Park. Im Laufe von über 40 Jahren entstand ein einzigartiges „Gartenreich“, das neue Anlagen mit älteren Barockgärten zu einem großen Ganzen vernetzte. Birgit Freudenthal stellt das „nützliche“ Weltkulturerbe vor.

Magnus Hirschfeld –

Ein Vorkämpfer der Homosexuellen

Der deutsche Wissenschaftler Magnus Hirschfeld stellte empirische Forschungen im Bereich der Sexualität an. Frauke Klinge porträtiert den 1868 in Kolberg geborenen Arzt, der lange Zeit in Berlin-Charlottenburg praktizierte. Sie beleuchtet auch die Zerstörung seines Lebenswerkes durch die Nazis.

Weltspiegel –

Vielfalt in Rumänien

Rumänien ist ein Mitgliedsstaat der EU. Doch das Land steht selten im Zentrum der Öffentlichkeit. Grund genug für Dietrich Ecklebe, den Lesern einige Besonderheiten dieses schönen Landes vorzustellen. Mit eindrucksvollem Bildmaterial und farbenfrohen philatelistischen Belegen vermittelt der Autor, wie interessant dieses Land im Südosten unseres Kontinents ist.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die morgen in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

