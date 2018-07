Werte bewahren 4/2018 – Sonderveröffentlichung

Jeder Sammler weiß, wie wichtig es ist, seine Schätze zu schützen. Vor allem in Zeiten hoher Einbruchszahlen sollten wertvolle Briefmarkensammlungen, Kunstgegenstände oder Münzen sicher untergebracht sein.

Vorsorgen statt unnötig ärgern

Nicht nur gegen Diebe, sondern auch gegen schädigende Einflüsse wie Feuchtigkeit, Feuer oder ungünstige Temperaturen sollten die wertvollen Objekte geschützt werden. In der neuen Sonderveröffentlichung in der Reihe „Werte bewahren“ geht es um den „Schutz für Ihre Schätze“. Welche Versicherungen jeder abschließen sollte, wie Haus und Wohnung gesichert werden sollten, welche Tresore und welches Zubehör gewählt werden sollte, erfahren Leser in der 16-seitigen Veröffentlichung, die als Beilage der DBZ 17/16 erscheint. Nichtabonnenten können sich ein kostenloses Exemplar „Werte bewahren“ per Post zusenden lassen, schreiben Sie uns hierzu einfach eine E-Mail.

Ein Blick in die Themenliste:

Im Kleinen wie im Großen – Zubehör

Schutz vor Brecheisen und Hackern

Einbruchs- und feuersicher

Werte vor Einbrechern bewahren

Schutz vor Einbrechern, Feuer und Wasser

Nach Einbruch: Individuelle Lösungen sind gefragt

Oder Sie blättern gleich hier im Sonderheft „Werte Bewahren“. Viel Spaß beim Lesen!

Beitragsbild/Titelbild: © Adobe Stock

