Informativ und aktuell: DBZ 17/2018

Steil bergauf geht es in der Ausgabe 17 der Deutschen Briefmarken-Zeitung. Dietrich Ecklebe stellt im Titelthema die Bahnen zum Albula- und zum Berninapass vor. Beide gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Im Interview mit Chefredakteur Torsten Berndt steht Claudia Schäfer von der Deutschen Post AG Rede und Antwort zu aktuellen philatelistischen Themen. Michael Burzan nimmt die Leser dieser Ausgabe gleich zwei Mal mit auf Schatzsuche und wer sich bei den tropischen Temperaturen zumindest gedanklich etwas abkühlen möchte, dem sei Harald Kuhls Beitrag zur Eisdrift im Nordmeer ans Herz gelegt. Außerdem erwarten Sie unterschiedliche Beiträge aus der Philatelie und der Numismatik. Klar informieren wir Sie auch über das aktuelle Markt- und Vereinsgeschehen.

Sie möchten mehr über das Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Ende dieser Seite. Sie finden sicher auch noch weitere für Sie interessante Themen. Denn die DBZ-Redaktion liefert natürlich auch wieder einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Numismatik, Automatenmarken u.v.m. sind selbstverständlich wie immer auch in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen und natürlich fehlen auch die aktuellen Auktionstermine und viele Einkaufstipps. Das Heft 17/2018 kommt am 3. August 2018 in die Regale des Zeitschriftenhandels.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Steil bergauf –

Steigungen bis 70 Promille

Weltkulturerbe-Experte Dietrich Ecklebe nimmt die Leser im Titelthema mit auf den Weg zum Gipfel: Bis zu 70 Promille Steigung bewältigen die Bahnen zum Albula- und zum Berninapass. Zahlreiche Brücken, Tunnels und Galerien prägen die einmalige Stimmung dieser eindrucksvollen Bahnstrecken. Der Autor schildert die technische Entwicklung und belegt sie mit besonderen Sammlerstücken.

Ausgabepraxis stabil –

Die Leiterin Philatelie der Deutschen Post im Gespräch

Claudia Schäfer nimmt im Interview mit Torsten Berndt Stellung zu aktuellen Themen rund um die Ausgabepolitik. Sie fordert ein Zusammenspiel der Kräfte, um die Philatelie auch in Zukunft als attraktives Hobby in der Öffentlichkeit darstellen zu können. Schön gestaltete neue Briefmarken und Ganzsachen schätzt die Leiterin Philatelie der Deutschen Post als motivierend für Neueinsteiger ein.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die morgen in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

