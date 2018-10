Tag der Briefmarke 2018 in Norwegen

Der Tag der Briefmarke wird in Norwegen zum 48. Mal in Folge veranstaltet. In diesem Jahr wird die Einführung der Postleitzahlen vor 50 Jahre mit einer Sondermarke – die am 6. Oktober erscheint – gewürdigt. Insgesamt 30 Orte, Stempelclubs und Postämter feiern den Tag mit eigenen Motivstempeln.

So bekommen Sie die Sonderstempel:

Sendungen, die mit Motivstempeln gestempelt werden sollen, müssen mit der genauen Bezeichnung des gewünschten Stempels bis zum 6. Oktober vor Ort vorliegen. Abgabe gegen Einsendung eines mit 18 Norwegischen Kronen frankierten Rückumschlags bei:

Posten Norge AS

Frimerketjenesten

Postboks 250

NO-0510 OSLO

NORWAY

Denken Sie daran, die Rücksendeadresse anzugeben.

