Konferenz: Post Geschichte Kommunikation

Nach dem Fluß Hase haben die Veranstalter der Briefmarkenfreunde Bersenbrück ihre Rang-3-Ausstellung benannt, die am 6. und 7. Oktober in den örtlichen Berufsbildenden Schulen geöffnet ist. Jugendexponate Die Hase Phila zeigt Spitzenexponate aus allen Bereichen der Philatelie. „Besonders freut mich, dass unter den 35 Exponaten acht reine Jugendexponate sind“, sagt Ausstellungsleiter Frank Heisig. Sechs…

Über den genauen Ursprung des Brauchs, zur Weihnachtszeit einen geschmückten Nadelbaum in der Wohnung aufzustellen, sind sich Kulturwissenschaftler nicht einig. Im 17. und 18. Jahrhundert verbreitete sich der Brauch mit dem geschmückten Baum in deutschen Städten, aber noch nicht in ländlichen Regionen, schrieb die Ethnologin Ingeborg Weber-Kellermann in ihrem Standardwerk über das Weihnachtsfest. Im 19.…