100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges

Die gute Nachricht zuerst: Weiterhin findet die Philatelie im Rahmen der Münzmesse Numismata statt. Die Berliner Leitmesse für Numismatik bietet den Briefmarkensammlern und -händlern auch dieses Jahr am 20. und 21. Oktober in der Bundeshauptstadt Berlin die Möglichkeit, sich philatelistisch zu informieren beziehungsweise zu präsentieren. Die Größe früherer Messen erreichen die nun „Briefmarkentage Berlin“ genannte…

Mehrere Vereine würdigen am kommenden Wochenende den Tag der Briefmarke 2018: Am 13. Oktober starten die Philatelisten in Kiel und in Leipzig; am 14. Oktober folgen die Briefmarkensammler Solingen. Am 13. Oktober veranstaltet der Kieler Philatelistenverein im Haus des Sports von 9 bis 14 Uhr einen Großtausch mit Händlerständen und einem umfangreichen Belegprogramm. Der Tag…