MünzenMarkt 25: Fährten der Saurier

Was haben Dinosaurier, Schweizer, Fußballer und Australier gemeinsam? Allesamt sind Protagonisten der Beiträge im neuen MünzenMarkt 25. Aber auch ins Weltwall werden die Leser in dieser abwechslungsreichen Ausgabe entführt. Was dann noch fehlt, um selber in Aktion zu treten, wird bei Zubehörtipps und dem Blick auf weitere Feinheiten der Numismatik vorgestellt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der neuen Ausgabe!

Reisen um die Welt, durch die Zeit und ins All

Ursula Kampmann stellt im Titelthema ausführlich den Zusammenhang von Dinosauriern und der Numismatik her. Auf mehreren Seiten beleuchtet die Chefredakteurin diese faszinierende Thematik. Im neuen MünzenMarkt geht es außerdem um die neuen 100- und 200-Euroscheine, ein wölfisches Münzenrätsel und das Gold in Down Under und in bayerischen Flüssen.

All das erwartet Sie in der neuen Ausgabe vom MünzenMarkt. Natürlich können Sie diese Sonderveröffentlichung hier sofort als ePaper ganz bequem online lesen.

Abonnenten erhalten die 25. Ausgabe des Sonderheftes mit der DBZ-Ausgabe 23/2018. Wer möchte, kann auch ein kostenloses Exemplar per Post bekommen. Schreiben Sie uns hierzu einfach eine E-Mail.

Beitrags-/Titelbild: Wikimedia & Archiv

