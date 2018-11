Christkind und Nikolaus im Postamt

Alljährlich richtet die Deutsche Post Christkind-, Nikolaus- und Weihnachtspostfilialen ein. Dort beantworten Mitarbeiter Post von Kindern. Die Antwortbriefe erhalten jeweils einen Handwerbe­stempel (siehe DBZ 23/2018). Vor Ort erfolgt der Stempelabschlag nicht in phil­atelistischer Qualität.

Weihnachtliches

Dieses Jahr arbeiten folgende weihnachtliche Filialen:

• Christkindpostfiliale, Christkindplatz, 21709 Himmelpforten

• An das Christkind, 51777 Engelskirchen

• An das Christkind, 97267 Himmelstadt

• Deutsche Post AG, An den Nikolaus, 49681 Nikolausdorf

• An den Nikolaus, 66351 St. Nikolaus

• An den Weihnachtsmann, Weihnachtspostfiliale, 16798 Himmelpfort

• An den Weihnachtsmann, Himmelsthür, 31137 Himmelsthür

Text: Torsten Berndt

Reklame Prof. Dr. Dirk Fahlenkamp

Friedrich der Große – Sein Zeitalter auf Briefmarken

1. Auflage, 200 Seiten, fest gebunden

Preis: 29,90 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Jetzt bestellen



1. Auflage, 200 Seiten, fest gebundenPreis: 29,90 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.