Weihnachtsmarken der Citipost

in Deutschland

Die Citipost Hannover hat am 13. November ein Markenheft mit selbstklebenden Weihnachtsbriefmarken herausgegeben. Das 10er Markenheft mit fünf Motiven, die jeweils das Porto für einen Standardbrief abdecken, ist in einer limitierten Auflage von 5000 Markenbögen erschienen und wie gewohnt in den teilnehmenden Service Points und im Online-Shop der Citipost erhältlich.

Reklame MICHEL

Motivkatalog Automobile - Ganze Welt 2015

1. Auflage, 352 Seiten, kartoniert

Preis: 64,00 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Katalog bestellen



1. Auflage, 352 Seiten, kartoniertPreis: 64,00 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.