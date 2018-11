Drei Haselnüsse für Aschenbrödel – Privatpost-Weihnachtsbriefmarken

Einen besonderen und dekorativen Zwei-Länder-Weihnachtssonderbrief gibt das Partnerschaftskomitee Rittersgrün am 1. Dezember heraus. Thema der Graphik des Sonderkuverts ist die würdevolle Vorbereitung der elften Bergbaumettenschicht des Ortes, die am 21. Dezember begangen wird. Der Umschlag zeigt ein Kirchenfenster mit dem Heiligen Erzengel Raphael, dem Schutzpatron der Bergleute. Es wurde von böhmischen Glaskünstlern hergestellt. Die Mettenschicht…

Das Sonderpostamt „Garstner Advent“ im österreichischen Steyr öffnet am 30. November 2018 im Foyer des Festsaals in der Neuen Mittelschule. Historischer Postbus Am 1. Dezember fährt dann zum vierten Mal der historische Postbus vom traditionellen Garstner Adventsmarkt nach Christkindl und befördert dabei auch Post, was mit einem eigenen Sonderstempel dokumentiert wird. Abfahrt ist um 14.15…