City-Tunnel Leipzig bekommt Briefmarke

Das Museum August Kestner zeigt „Jahrhundertmünzen“ Weltgeschichte in Münzen: Das Museum August Kestner in Hannover hat seine Münz-Schau „Von Krösus bis Karl“ bis zum 28. April 2019 verlängert. Die Ausstellung gewährt überraschende Einblicke in die Vergangenheit – mit nur 14 Exponaten. Münzen werden in Ausstellungen oft übersehen Rund 100 000 Münzen hütet das Museum August…