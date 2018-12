Informativ und aktuell 1/2019

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Die gesamte Redaktion der DBZ wünscht alles Gute – denn Heft 1/2019 erscheint noch vor den Feiertagen …

Nach Italien nimmt Sie Michael Burzan in seinem Beitrag über die 200-jährige Geschichte der „Cavallini“ mit. In die Welt des Schachsports entführt Sie dagegen Stefan Liebig. Er ehrt Dr. Emanuel Lasker, dessen Geburtstag sich an Heiligabend zum 150. Mal jährt. Der große Schachweltmeister verfügte auch über weitere Talente. Im Weltspiegel können Sie viele interessante Reiseziele entdecken. Abwechslung ist im neuen Heft 1/2019 der Deutschen Briefmarken Zeitung wie immer garantiert – nicht zuletzt auch wegen der Wahl der Schönsten 2018 und der Vorschau auf die Internationalen Neuheiten 2019.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Ende dieser Seite. Sie finden sicher auch noch weitere für Sie interessante Themen. Denn die DBZ-Redaktion liefert natürlich auch wieder einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Numismatik, Automatenmarken u.v.m. sind selbstverständlich wie immer auch in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen und natürlich fehlen auch die aktuellen Auktionstermine und viele Einkaufstipps. Das Heft 1/2019 kommt am 21. Dezember 2018 in die Regale des Zeitschriftenhandels.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Die Postreiterchen –

200 Jahre „Cavallini“

Ein dekoratives Bildsymbol: Ein kleiner Genius mit wehendem Schal bläst das Posthorn. Diese Darstellung brachte jenen Belegen, die Michael Burzan ab Seite 16 behandelt, die populäre Bezeichnung „Cavallini“ oder „Sardiniens Postreiterchen“ ein.

Der einzige deutsche Schachweltmeister –

Laskers 150. Geburtstag

Carl Haffner liebt es, zu remisieren. Dennoch erhält er die Chance, gegen Emanuel Lasker um die Schachkrone anzutreten – eine spannend umgesetzte Romanidee von Thomas Glavinic, die, angelehnt an Laskers WM-Kampf gegen Schlechter, die enorme Bedeutung Laskers für das deutsche Schach bis heute unterstreicht. Stefan Liebig würdigt den bis heute einzigen Deutschen, der die Schachkrone erobern konnte ab Seite 22.

Postverwaltungen Spezial –

Jahresvorschau 2019

Ab Seite 53 stellen die DBZ-Redakteure die neuen Ausgaben der internationalen Postverwaltungen im kommenden Jahr vor. Lesen Sie, was es 2019 mit Schwänen, Seeadlern und Schweinen auf sich hat. Und vor allem: Seien Sie nicht zu gutgläubig, denn ihr Vertrauen könnte ausgenutzt werden – das gilt wohl nicht nur für Menschen, die im Jahr des Schweins geboren wurden …

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die morgen in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Reklame MICHEL

Deutschland-Spezial 2018 – Band 1

48. Auflage, 1232 Seiten, Hardcover

Preis: 89,90 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Jetzt bestellen



48. Auflage, 1232 Seiten, HardcoverPreis: 89,90 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.