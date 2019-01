Informativ und aktuell 2/2019

Wir hoffen, Sie hatten einen guten Start ins neue Jahr! Gut weiter geht es auf jeden Fall mit der Ausgabe 2/2019 und vielen interessanten Themen. Wie etwa das Titelthema „100 Jahre Frauenwahlrecht“ von Birgit Freudenthal.

Michael Burzan liefert in der Rubrik Markt & Marken wieder einen vielseitigen Überblick über das philatelistische Marktgeschehen. Gehen Sie mit ihm auf Schatzsuche und lesen Sie etwas über die spanische Erstausgabe und die aktuelle Auktionen. Im Weltspiegel können Sie auch in diesem Heft wieder viele aus Sammlerperspektive interessante Reiseziele entdecken. Apropos Reise – im zweiten Januarheft startet eine neue Serie über 125 Jahre Hurtigruten. Uwe Schulze taucht in die Geschichte der Reederei. Abwechslung ist im neuen Heft 1/2019 der Deutschen Briefmarken Zeitung also wie immer garantiert.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Ende dieser Seite. Sie finden sicher auch noch weitere für Sie interessante Themen. Denn die DBZ-Redaktion liefert natürlich auch wieder einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Numismatik, Automatenmarken u.v.m. sind selbstverständlich wie immer auch in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen und natürlich fehlen auch die aktuellen Auktionstermine und viele Einkaufstipps. Das Heft 2/2019 kommt am 4. Januar 2019 in die Regale des Zeitschriftenhandels.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: 100 Jahre Frauenwahlrecht –

Ein Stück Demokratiegeschichte

Zwei Schritte vor – einer zurück. Lange und hartnäckig haben die Frauen um ihr aktives und passives Wahlrecht kämpfen müssen, bevor es im November 1918 vom Rat der Volksbeauftragten im Zuge der Novemberrevolution schließlich eingeführt wurde. Doch der Euphorie folgte die Ernüchterung: im neuen Reichstag saßen nur neun Prozent weibliche Abgeordnete. Birgit Freudenthal beleuchtet dieses spannende Thema philatelistisch ab Seite 14.

125 Jahre Hurtigruten (I) –

Anfangsjahre der schnellen Postroute

In der Rubrik Polarphilatelie beginnt Uwe Schulze auf Seite 53 eine neue Serie: Im ersten Teil des Themas „125 Jahre Hurtigruten beleuchtet er die Anfangsjahre der schnellen Postroute und den Aufbau der ersten Fährverbindungen und zeigt das erste eingesetzte Schiff der norwegischen Reederei.

Europäische Rundreise –

Weltspiegel: Liechtenstein, Spanien, Slowenien, Serbien

Ab Seite 55 können die Philatelisten sich wieder mitnehmen lassen auf eine Rundreise durch die Welt der Briefmarken. Die Themen reichen von 300 Jahre Liechtenstein über die faszinierenden Häuser an den Hängen von Cuenca bis zu außergewöhnlichen Naturphänomenen Sloweniens und weihnachtlichen Fresken in Serbien.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die morgen in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

