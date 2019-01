Automaten außer Betrieb

Die Deutsche Post hat den Versuch mit den neuen Wertzeichendruckern vorübergehend unterbrochen. Wie sie heute mitteilte, werden die Geräte „temporär vom Netz“ genommen. „Hauptursache hierfür ist aktuell eine Herausforderung mit dem Druck der Belege, welche in den nächsten Tagen durch einen Umbau am Automaten behoben wird“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Versuch hatte am 18. Dezember begonnen. Seitdem meldeten ATM-Spezialisten, dass die Geräte sehr störanfällig seien.

