Pferdchen aus Sardinien

Nagelbilder versus fließende Formen: Nun schon zum 12. Mal beteiligen sich die Briefmarkenfreunde Nürtingen an der jährlich ausgerichteten Kunstausstellung der Stadt Nürtingen in der Kreuzkirche. Die diesjährige Schau findet vom 12. Januar bis zum 24. Februar 2019 statt und ist den beiden Künstlern Friedensreich Hundertwasser und Günther Uecker gewidmet. Der Maler und Objektkünstler wurde in…

Die Deutsche Post hat die neuen Wertzeichendrucker vorübergehend außer Betrieb gesetzt. „Hauptursache hierfür ist aktuell eine Herausforderung mit dem Druck der Belege, welche in den nächsten Tagen durch einen Umbau am Automaten behoben wird“, erklärte sie heute gegenüber der Fachpresse. Nach Beginn des Versuchs am 18. Dezember hatten ATM-Spezialisten mitgeteilt, dass die Geräte sehr störanfällig…