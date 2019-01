Münzen als Geldanlage – MünzenMarkt 26

Im neuen Heft MünzenMarkt 26 erwartet Sie ein Komplettpaket zum Thema „Anlegemünzen“. Wie sich mit Münzen Geld verdienen und ein Vermögen aufbauen lässt, erfahren Sie in mehreren Beiträgen zum Thema. Außerdem im Heft: 30 Jahre Wiener Philharmoniker, Falschgeld und World Money Fair Berlin – Was haben die Münzstätten in Berlin für 2019 zu bieten?

Buntes Themenspektrum: MünzenMarkt 26

Neben dem „Kleinen numismatischen Ratgeber“, dem „Kleinen Lexikon der Anlagemünzen“ gehört auch der Beitrag „Historische Goldmünzen als Wertanlage“ zum Titelthema. Lesen Sie darüber hinaus, wer hinter dem Krügerrand steht, die Pläne der Euro-Länder für 2019, Auktionsberichte und vieles mehr.

Am 2. und 3. März findet die Numismata München statt. Ursula Kampmann liefert die Fakten und Informationen zur jährlichen Leitmesse in der bayerischen Landeshauptstadt. Was dann noch fehlt, um selber in Aktion zu treten, wird bei Zubehörtipps und dem Blick auf weitere Feinheiten der Numismatik vorgestellt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der neuen Ausgabe!

All das erwartet Sie in der neuen Ausgabe vom MünzenMarkt. Natürlich können Sie diese Sonderveröffentlichung hier sofort als ePaper ganz bequem online lesen. Klicken Sie dazu einfach auf das Cover!

Abonnenten erhalten die 26. Ausgabe der Sonderveröffentlichung mit der BMS-Ausgabe 2/2019 (Inhalt BMS 2 ab 25. Januar online einsehbar). Wer möchte, kann auch ein kostenloses Exemplar per Post bekommen. Schreiben Sie uns hierzu einfach eine E-Mail.

Beitrags-/Titelbild: Degussa

