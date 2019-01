Informativ und aktuell: DBZ 3/2019

Ab morgen ist die Ausgabe 3/2019 mit vielen interessanten Themen erhältlich. Im Titelthema nimmt Dr. Udo Groß im wahrsten Sinne des Wortes Preußens Michelnummer 1 unter die „Lupe“. Mit dem Thema Automatenmarken befasst sich Marc Schöpper und Michael Burzan startet seine neue Serie „Patriotische Frankaturen“. Michael Burzan liefert in der Rubrik Markt & Marken wieder einen vielseitigen Überblick über das philatelistische Marktgeschehen. Gehen Sie mit ihm auf Schatzsuche und erfahren Sie alles Wesentliche über die aktuelle Auktionen. Im Weltspiegel können Sie auch in diesem Heft wieder viele aus Sammlerperspektive interessante Reiseziele entdecken.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Ende dieser Seite. Sie finden sicher auch noch weitere für Sie interessante Themen. Denn die DBZ-Redaktion liefert natürlich auch wieder einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Numismatik, Automatenmarken u.v.m. sind selbstverständlich wie immer auch in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen und natürlich fehlen auch die aktuellen Auktionstermine und viele Einkaufstipps. Abwechslung ist im neuen Heft 3/2019 der Deutschen Briefmarken Zeitung also wie immer garantiert.

Das Heft 3/2019 kommt am 18. Januar 2019 in die Regale des Zeitschriftenhandels.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Bleichromat enthalten? –

Irrtum nach 120 Jahren korrigiert

Kein Geringerer als Paul Ohrt notierte 1896, dass Preußens Michelnummer 1 das Farbpigment Bleichromat enthalte. Gut 120 Jahre später legte Dr. Udo Groß die Marke unter ein Rasterelektronenmikroskop. Auf den Seiten 20 bis 24 stellt er die Ergebnisse seiner Untersuchung vor.

Jede Marke ein Unikat –

Erstmals selbstklebende Automatenmarke in Deutschland

Kurz vor Weihnachten überraschte die Deutsche Post die Philatelisten mit einem Versuch. In Bonn, Brühl und Köln stehen neue Wertzeichendrucker, die Automatenmarken abgeben. Auf Seiten 8 informiert Marc Schöpper über den aktuellen Stand rund um die fünf Geräte.

Schwarz-gelbe Treue –

„Patriotische Frankaturen“ aus Österreich

Das Haus Habsburg führte seit jeher die Farben Schwarz und Gold. Als die ersten Briefmarken des Landes erschienen, verklebten Bürger gern die schwarze und die gelbe Wappenmarke zusammen. In einer neuen Artikelfolge präsentiert Michael Burzan „patriotische Frankaturen“. Den Auftaktartikel finden Sie auf Seite 30.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die morgen in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

