Ganz neu war das Format nicht mehr, als die erste amtliche Postkarte am 1. Oktober 1869 in Österreich-Ungarn zum Preis von zwei Kreuzern eingeführt wurde. Diese sogenannten „Gelblinge“ boten aber gegenüber dem Brief einen Preisvorteil von drei Kreuzern und erfreuten sich sehr bald großer Beliebtheit: Bereits nach einem Monat waren 1,4 Millionen Exemplare verkauft.

Am 21. Januar 2019 um 17.15 Uhr wird im ZDF in der Sendung „Hallo Deutschland“ ein Beitrag zum Thema „150 Jahre Postkarte“ übertragen.

