Weltbeste Briefeschreiber gesucht!

Wenn Du an Deinen Helden denkst, was beeindruckt Dich bei ihnen am meisten? Was bewunderst Du?

Diese Fragen sollen Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre beim Wettbewerb der Deutschen Post AG beantworten.

Wie soll Dein Brief aussehen?

Er muss in Briefform geschrieben sein, also mit Ort und Datum, Empfängeradresse (eine echte oder eine ausgedachte), Anrede, Gruß und Unterschrift. Dein Brief sollte mindestens 500 und maximal 1000 Wörter enthalten. Er kann per Hand oder mit dem Computer geschrieben sein. Am Computer kannst Du über das Schreibprogramm ganz einfach die Wörter zählen.

Ganz wichtig!

Notiere bitte auf Deinem Brief:

Deinen Namen Dein Alter Adresse die Anzahl der Wörter

Bis wann und wohin sollte Dein Brief geschickt werden?

Bitte sende Deinen Brief bis zum 31. März 2019 an folgende Adresse

Deutsche Post AG

Zentrale

Abt. International Postal Relations, Z 344-1

Briefschreibwettbewerb

53250 Bonn

Die Gewinner werden 2 Monate nach Einsendeschluss benachrichtigt.

Die Gewinne

1. Preis Karten für 2 Personen für den Besuch des Phantasialands in Brühl inklusive einer Übernachtung für 2 Personen und eine Führung für Dich und Deine Begleitung durch das Briefzentrum in Köln/Spich.

2. Preis Ein Gutschein in Höhe von 50 € für die Gestaltung von Briefmarken nach Deinen eigenen Motiven und eine Führung für Dich und eine Begleitung durch ein Briefzentrum in Deiner Nähe.

3. Preis Eine coole Tasche für Deinen Laptop und eine Führung für Dich und eine Begleitung durch ein Briefzentrum in Deiner Nähe. Das besondere Highlight: Der erstplatzierte Brief nimmt am internationalen Wettbewerb des Weltpostvereins UPU teil. Der Weltpostverein (englisch Universal Postal Union, kurz UPU) wurde 1874 gegründet und regelt die internationale Zusammenarbeit der Postunternehmen. Der Hauptsitz des Weltpostvereins ist seit Gründung Bern in der Schweiz. Insgesamt hat der Weltpostverein 192 Mitgliedstaaten. Die Gewinner erhalten vom Weltpostverein: Preis: Einladung zum Sitz einer Organisation der Vereinten Nationen (UN) und Verleihung der Goldmedaille vor Ort Preis: Silbermedaille des Weltpostvereins Preis: Bronzemedaille des Weltpostvereins Alle Infos auf: https://www.deutschepost.de/de/b/briefe-ins-ausland/briefschreibwettbewerb.html# Bilder: Pixabay