Internationale Briefmarken-Neuheiten für das Jahr 2019

Für viele junge Leute ist der Umgang mit Briefmarken meist ambivalent. Bei den einen – die die umfangreichen Portoregeln und Gewichtsklassen nicht im Kopf haben und für jede größere Sendung zum Postamt laufen müssen – bilden die Frankierwerte eine Last. Für andere – die sich an den bunten Kleinodien aus alle Welt erfreuen – erzeugt die Beschäftigung mit den interessanten Kostbarkeiten Vergnügen und Lust.

In Einzelfällen liefern geerbte Markensammlungen sogar ungeahnte Überraschungen. Johann Schuster hat vor Jahren so etwas erlebt. Als sein Großvater verstarb, hinterließ dieser ein kleines Grundstück und eine scheinbar wertlose Briefmarkensammlung.

Freudige Überraschung

Einige der Verwandten sicherten sich zügig das Grundstück und überließen Johan nur die Sammlung. Nachdem dieser sich eingehend damit beschäftigt hatte, erkannte er deren unerwarteten Wert. Durch die Veräußerung eines Teils der Marken konnte sich der Erbe, der sich zunächst zurückgesetzt fühlte, ein neues Auto leisten. Ihnen liebe Leserinnen und Leser wünschen wir ähnliche freudige Entdeckungen und Funde bei der Durchsicht von geerbten Kollektionen. Konvoluten und Korrespondenzen.

Programme ferner Länder

Ebenso wie in den vergangenen Jahren haben wir für Interessenten unserer Fachmagazine wieder mit sehr vielen Postverwaltungen Kontakt aufgenommen, um für Sammlerinnen und Sammlerfreunde internationale Ausgabeprogramme des Jahres 2019 zusammenzugetragen.

Die gedruckte Version finden Sie in der DBZ-Ausgabe 1/2019, die Abonnenten direkt nach Hause geliefert bekommen. Sie können die 2019er-Neuheiten-Jahresübersicht auch als ePaper online lesen:

Viel Vergnügen und interessante Unterhaltung beim Durchstöbern der für Sie zusammengetragenen Landesprogramme! Wie halten Ihnen die Daumen, dass sie auf der Suche nach Ihrem Thema oder Ihren Motiven fündig werden!

Angekündigte Neuheiten aus Irland

31.01.: „Geschichte Irlands in 100 Objekten“, zwölf Dauermarken; 21.02.: „Eine Marke für Irland“, ein Wert; 07.03. „irische Küstenwache“, 2 Werte; 21.03.. „Irische Organspende“, 1 Wert; 11.04.: „Nationale Vögel“, Gemeinschaftsausgabe Europa, 2 Werte; 02.05.: „Bedeutende irische Lieder“, 4 Werte; 13.06.: „100 Jahre erster Transatlantikflug“; 04.07.: „Weltraumforschung“, 4 Werte; 11.07.: „100. Geburtstag der Schriftstellerin und Philosophin Iris Murdoch (1919–1999)“, 1 Wert; 18.07.: „100. Wettschwimmen im irischen Fluss Liffey“, 1 Wert; 08.08.: „Würdigung der Carnegie Bibliotheken in Irland, anlässlich des 100. Todestag ihres Förderers Andrew Carnegie (1835-1919)“, 4 Werte; 15.08. „Rugby-Weltmeisterschaft in Japan“, 2 Werte; 05.09.: „Nacht der Kultur“, 4 Werte; 03.10.: „50. Gründungstag der Hardrock-Band Thin Lizzy“, 2 Werte; 07.11.: „Weihnachten“

Angekündigte Neuheiten der Kyrgyz Express Post

31.01.: Chinesisches Horoskop. Jahr des Schweins“; Februar: „Giftige Pilze in Kirgisistan“; ohne Erscheinungstermin: „Hauskatzen“; „Vogel des Jahres. Kleiner Bussard“; „Internationales Jahr des Periodensystems der chemischen Element“; ,;150. Gründungstag der Stadt Karakol“; „50. Jahrestag der Mondlandung von Apollo 11“; „Motorradsport in Kirgisistan“; „Bienenzucht in Kirgisistan“; „Rotes Buch der bedrohten Tiere und Planzen in Kirgisistan“; „Bedeutende Jahrestage berühmter Persönlichkeiten“, 500. Todestag des Universalgelehrten Leonardo da Vinci, 175. Geburtstag des Komponisten Nikolai Rimski-Korsakow

