Portoerhöhung in den USA

Das inzwischen nicht mehr ganz so neue Jahr steht postgeschichtlich im Zeichen zweier Jubiläen: Der 170. Jahrestag der Erstausgabe des Schwarzen Einsers, der auch noch zwei Geschwister hatte, sowie der Einführung der Correspondenzkarte in Österreich im Jahre 1869 – quasi die Geburtsstunde der Postkarte, deren Geschichte sich Dr. Hartmut Paetzold in seinem Artikel der Rubrik „Sammelgebiet Deutschland“…

Am 27. Januar 2019 richtet die Briefmarkengilde Wittekind Herford in Hiddenhausen den neunten Wittekind-Tauschtag aus. Belegprogramm und Sonderstempel stellen diesmal eins der berühmtesten Universalgenies aller Zeiten in den Mittelpunkt: Vor 500 Jahren starb Leonardo da Vinci, Künstler, Ingenieur, Anatom und Forscher. Ein attraktiver Sonderstempel würdigt das Schaffen dieses außergewöhnlichen Menschen. Der Stempel, der vor Ort…

Wenn Du an Deinen Helden denkst, was beeindruckt Dich bei ihnen am meisten? Was bewunderst Du? Diese Fragen sollen Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre beim Wettbewerb der Deutschen Post AG beantworten. Wie soll Dein Brief aussehen? Er muss in Briefform geschrieben sein, also mit Ort und Datum, Empfängeradresse (eine echte oder eine ausgedachte), Anrede,…