Automatenbriefmarken: Drucker wieder in Betrieb

Nach und nach gehen die Versuchsgeräte wieder in Betrieb, die in Postfilialen in Bonn, Brühl und Köln selbstklebende Automatenmarken abgeben. Die Deutsche Post hatte den Versuch am 18. Dezember begonnen und am 7. Januar wegen der Störanfälligkeit der Briefmarken-Automaten abgebrochen. Auf BMS-Anfrage nannte die Deutsche Post folgende Termine für die Wiederinbetriebnahme: Bonn: 4. Februar Brühl:…