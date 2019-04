Automatenmarken mit einheitlicher Kennung

MesseMagazin Essen 2019 Die Internationale Briefmarken-Messe in Essen findet vom 9. bis zum 11. Mai 2019 statt. Besucher, Händler, Verbandsvertreter sowie die ArGen und ForGen freuen sich auf die inzwischen bereits 29. Veranstaltung dieser Art in der nordrhein-westfälischen Metropole. An den Ständen von rund 80 Fachhändlern, Auktionshäusern, Zubehörherstellern und Verlagen warten interessante Exponate für jeden Geschmack auf die Sammler. Neuheiten und Programm…

Tipp zum Wochenende: Pluskarten zum Landesverbandstag in Halle Die Thüringer Philatelisten treffen sich am 13. April in Halle an der Saale zu ihrem 30. Landesverbandstag im Stadtmuseum. Anlass ist das 120-jährige Gründungsjubiläum des Briefmarkensammlerclubs Hallensia 1899, der nach Auflösung des Landesverbandes Sachsen-Anhalt im Thüringer Landesverband organisiert ist. Pluskarten mit Motiven aus der Stadt Zum Jubiläum und dem Landesverbandstag geben der BSC Hallensia 1899…