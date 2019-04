Homer Simpson sagt Prost

Die neue Silbermünze 1 oz Silber Homer Simpson 2019 in Polierte Platte der australischen Perth Mint ist ganz sicher ein Hingucker und ein besonderes Sammlerobjekt. Die Auflage beträgt weltweit nur 5000 Exemplare. Die Münzen sind in Polierte Platte und werden in einem Acrylblock mit Zertifikat und Umkarton ausgeliefert.



Tuvalu 2019, Perth Mint, HOMER SIMPSON, 1 oz Silber 999,9/1000, Durchmesser: 40,6 mm, Dicke: 3,21 mm, Polierte Platte, Auflage: 5000 Exemplare

Die Lieferung erfolgt gekapselt in einem Acrylausteller mit einem Umkarton und Zertifikat der Prägestätte.

Vom 30-Sekünder zur längste Serie in der Fernsehgeschichte

Die Simpson-Familie wurde erstmals 1987 ausgestrahlt und erschien ursprünglich in 30-Sekunden-Segmenten in der Tracey Ullman Show. Zwei Jahre später wurden „The Simpsons“ als halbstündige Serie uraufgeführt und entwickelte sich sofort zu einem weltweiten Phänomen der Popkultur, das jetzt in 60 Ländern in 20 Sprachen zu sehen ist. Im Jahr 2018 erreichten die Simpsons einen unglaublichen Meilenstein und wurden zur am längsten laufenden Primetime-Drehserie in der Fernsehgeschichte.

Die Simpson-Familie wurde erstmals 1987 ausgestrahlt und erschien ursprünglich in 30-Sekunden-Segmenten in der Tracey Ullman Show. Zwei Jahre später wurden „The Simpsons“ als halbstündige Serie uraufgeführt und entwickelte sich sofort zu einem weltweiten Phänomen der Popkultur, das jetzt in 60 Ländern in 20 Sprachen zu sehen ist. Im Jahr 2018 erreichten die Simpsons einen unglaublichen Meilenstein und wurden zur am längsten laufenden Primetime-Drehserie in der Fernsehgeschichte.

Homer mit Bierkrug

Die Motivseite der Münze zeigt Homer mit einem Bierkrug in der Hand. Eine typische Szene des bierliebenden Trinkers. Im Hintergrund ist seine Kneipe „Moe’s Taverne“ zu erkennen. Homer und sein Bier sind koloriert dargestellt.

Das Ian Rank-Broadley-Abbild Ihrer Majestät Königin Elizabeth II., Das Jahr 2019, das Gewicht und die Feinheit der Münze sowie die Währungsbezeichnung sind auf der Vorderseite der Münze dargestellt.

Beitragsbild: www.anlagegold24.de / THE SIMPSONS TM & © 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.