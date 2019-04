Neuheiten April 2019: Kunst, Städte, Bergsport, Bildung, Kommunikation

Design aus Deutschland: 100 Jahre Bauhaus

Das Bauhaus wurde am 12. April 1919 in Weimar gegründet. 1925 verlagerte man die Hochschule nach Dessau. Das Bauhaus ist eine der wichtigsten Akademien für Kunst, Gestaltung, Architektur und Handwerk des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 1996 wurden die Bauhausgebäude sowohl in Weimar als auch in Dessau zum Weltkulturerbe der UNESCO ernannt. Erster Bauhausdirektor war der Architekt Walter Gropius. Die Akademie sollte Malerei und Bildhauerei, Kunstgewerbe und Handwerk zu einer Einheit verbinden. Entwicklungen in anderen Disziplinen, zum Beispiel neue Technologien, wirtschaftliche und industrielle Kriterien sowie soziologische Erkenntnisse sollten in die gestalterische Arbeit einbezogen werden. Als das nationalsozialistische Regime 1933 die Macht übernahm, wurde die Kunsthochschule aufgelöst. Viele Absolventen und Lehrer wurden verfolgt und mussten Deutschland verlassen.

Entwurf: Sybille Haase und Prof. Fritz Haase mit einem Foto der Stiftung Bauhaus Dessau und Christoph Petras

Ersttag: 4. April 2019

Wert: 70 Cent

Deutschlands schönste Panoramen: Rothenburg ob der Tauber

Der Stauferkönig Konrad III. ließ 1142 auf einem Berg oberhalb des Flusses Tauber die „Rote Burg“ bauen. Um diese bildete sich bald eine Siedlung. Am Ende des Jahrhunderts entstand die Stadt Rothenburg ob der Tauber. Heute gehört sie zum bayerischen Landkreis Ansbach. Rothenburg zählt knapp 11 000 Einwohner. Die Stadt ist besonders für ihre mittelalterliche Altstadt mit vielen verschachtelten Gassen, Türmen, kleinen Plätzen und Fachwerkhäusern bekannt. Deshalb lockt Rothenburg ob der Tauber viele Touristen an. Beliebte Orte und Bauwerke sind etwa die Straßengabelung am Plönlein, das Kobolzeller und das Sieberstor, das historische Rathaus sowie die Tauberbrücke.

Entwurf: Stefan Klein und Olaf Neumann mit einem Foto von Kanuman/Shutterstock.com

Ersttag: 4. April 2019

Wert: je 45 Cent

150 Jahre Deutscher Alpenverein

Briefmarke 150

Jahre Deutscher Alpenverein.







Der Deutsche Alpenverein (DAV) wird 2019 150 Jahre alt. Er ist die größte Bergsportvereinigung der Welt. Man hat über eine Million Mitglieder. Gegenwärtig setzt sich der DAV aus 356 rechtlich selbstständigen Einzelvereinen, den Sektionen, zusammen. Sie bilden zusammen einen Dachverband. Der DAV stellt ein Wegenetz von 30 000 Kilometern bietet man Karten, Unterkünfte, Bekleidung und Sicherheitsausrüstung zur Verfügung. Man unterhält über 320 öffentlich zugängliche Berg- und Schutzhütten. Auch bildet man Bergführer aus. Als Fachverband für Alpinistik gehört der DAV zum Deutschen Olympischen Sportbund. Er betreut das Expeditionsund Skibergsteigen sowie das Sport und Wettkampfklettern. In Bayern ist der DAV seit 1984 ein anerkannter Naturschutzverband, auf Bundesebene seit 2005.

Stempel 150 Jahre deutscher Alpenverein

Entwurf: Hanno Schabacker

Ersttag: 4. April 2019

Wert: 145 Cent

100 Jahre Volkshochschule

Die Erwachsenenbildung ist in Deutschland ein gesetzlich verankerter Teil des öffentlichen Bildungssystems. Geleistet wird sie unter anderem durch die Volkshochschulen. Davon gibt es mehr als 900. Die Erwachsenenbildung an Volkshochschulen trägt sowohl zur Entfaltung, gesellschaftlichen Teilhabe und Integration der Individuen als auch zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Volkshochschulen können von jedem besucht werden. Sie sollen besonders sozial benachteiligten Menschen dienen. Das Bildungsangebot der Volkshochschulen umfasst Grundbildung und Beruf, Sprachen und Gesundheit sowie Kultur und Gesellschaft. An Volkshochschulen können Schulabschlüsse und Zertifikate erworben und nachgeholt werden. Einerseits stellen Volkshochschulen Kurse zur elementaren Grundbildung zur Verfügung. Zum Beispiel kann man Lesen und Schreiben sowie den Umgang mit Informationstechnologien, elektronischer Datenverarbeitung und Finanzen lernen. Kaufmännische Kurse zum Rechnungswesen oder Bewerbungstrainings etwa dienen hingegen der beruflichen Fortbildung. Volkshochschulen sind die größten und beliebtesten Anbieter von Sprachkursen. Für das Erlernen interkultureller Kompetenzen und Integration sind sie deswegen sehr wichtig. Finanziert werden Volkshochschulen zum einen durch Zuschüsse der Länder, Gemeinden und Landkreise. Außerdem beziehen sie Einnahmen aus Teilnehmerentgelten, Spenden sowie Drittmitteln. Letzteres sind zum Beispiel Fördermittel des Bundes, der Bundesagentur für Arbeit, Projektzuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds oder der Bezirksregierungen.

Entwurf: Andreas Hoch

Ersttag: 4. April 2019

Wert: 70 Cent

Emojis

Briefmarke mit Emojis.

Das Wort „Emoji“ stammt aus der japanischen Sprache. Es bedeutet „Bildschriftzeichen“. Emojis sind Symbole, mit denen in Textmitteilungen, zum Beispiel SMS oder WhatsApp-Nachrichten, Kommentare, Stimmungen und Gefühle zum Ausdruck gebracht und bekräftigt werden. Anders als Emojis bestehen „Emoticons“ aus Satzzeichen, Strichen und Punkten.

Entwurf: Thomas Steinacker mit einem Foto von pixelliebe/Shutterstock.com

Ersttag: 4. April 2019

Wert: 45 Cent

Am 4. April werden außerdem das Markenset „Phlox“ sowie die Maxirolle „Dahlie“ veröffentlicht. Ersteres umfasst zehn selbstklebende Exemplare des Werts „Phlox“ aus der Dauerserie „Blumen“. Die Postwertzeichen haben ein Format von 21,5 Millimetern mal 30,13 Millimetern. Bei der Niederlassung Philatelie in Weiden ist das Set unter der Nummer 152308487 zu beziehen. Die Michel-und Philotaxnummern der Marke sind 3459 und 3333. Das Set erhielt die Nummern Folienblatt 87 und MH 2016. Die Maxirolle beinhaltet 500 selbstklebende Postwertzeichen zu jeweils 35 Cent. Man sieht darauf das Motiv „Dahlie“ aus der Dauerserie „Blumen“. Die Werte sind ebenfalls 21,5 Millimeter mal 30,13 Millimeter groß. Die Bestellnummer der Rolle lautet 144000008.