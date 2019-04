MünzenMarkt 27: Die steile Karriere des Talers

Errare humanum est – Irren ist menschlich, sagten schon die Römer, und daher freut sich jeder Sammler, wenn er einen Fehldruck erwischt – die meisten sind nur leider schwer zu bekommen. Wenn wir an die Ausgaben Deutschlands denken, die noch vor dem Ausgabetag wieder zurückgezogen wurden, wie die Weihnachtsmarke von 2016 wegen mehrerer Rechtschreibfehler, dann…

„Es gibt wohl keine andere Münze der Geschichte, die es derart in das kollektive Gedächtnis der Deutschen geschafft hat wie der Taler“, sagt MünzenMarkt-Chefredakteurin Ursula Kampmann und umreist damit schon das Hauptthema der neuen MünzenMarkt-Ausgabe Nr. 27. Ob Märchen oder Kinderlied, ob Redewendung oder moderne Gedenkprägungen: Der Begriff ´Taler´ist in unserem Alltag allgegenwärtig. MünzenMarkt 27…

Die Internationale Briefmarken-Messe in Essen findet vom 9. bis zum 11. Mai 2019 statt. Besucher, Händler, Verbandsvertreter sowie die ArGen und ForGen freuen sich auf die inzwischen bereits 29. Veranstaltung dieser Art in der nordrhein-westfälischen Metropole. An den Ständen von rund 80 Fachhändlern, Auktionshäusern, Zubehörherstellern und Verlagen warten interessante Exponate für jeden Geschmack auf die Sammler. Neuheiten und Programm…