Rockstars von U2 auf neuer Briefmarke

Bereits 2002 durften sich U2-Fans über eine spezielle irische U2-Briefmarke freuen. Und 17 Jahre später – nicht wie eigentlich geplant am 2. Mai, sondern erst am 9. Mai 2019 – würdigt die irische Post U2 und den Song „With Or Without You“ mit einer speziellen Briefmarke!



Nach 17 Jahren endlich die zweite Briefmarke zu Ehren der irischen Erfolgsband U2. Sie sollte erst am 2. Mai erscheinen, die Verausgabe wurde auf den 9. Mai verschoben.

Die U2-Briefmarke erscheint im Rahmen einer 4er-Serie mit dem Titel „Great Irish Songs“. Neben U2 werden auch John McCormack (Danny Boy), Luke Kelly (On Raglan Road) und The Cranberries (Dreams) gewürdigt.

Wie in Irland inzwischen üblich, tragen die Marken keine Wertangabe in Zahlen, sondern in Buchstaben. Die Marken mit dem Buchstaben „N“ (=National) kosten 1,00 Euro und sind für die Frankatur von Inlandsbriefen vorgesehen. Die Marken mit dem Buchstaben

„W“ (=Worldwide) – darunter auch die U2-Briefmarke – kosten 1,70 Euro und sind für die Frankatur von Auslandsbriefen vorgesehen. Das Besondere: Die Briefmarken sind auch nach einer evtl. Portoerhöhung gültig und es muss nichts nachträglich aufbezahlt werden! Ihr könnt euch also schon jetzt mit einem kleinen Vorrat für euren nächsten Irlandaufenthalt eindecken …

U2 – With Or Without You (offizielles Video)

U2-Briefmarken seit Ende April erhältlich

Die U2-Marke wird als einzelne Briefmarke (1,70 Euro), im Block mit 16 Briefmarken (27,20 Euro) und als spezielles Block-Set (17,00 Euro) im Design einer Vinyl erhältlich sein. Bei dem Block-Set müssen jedoch die Blocks aller vier Marken gekauft werden, da diese in einem sogenannten

„Collectors Pack“ zusammengefasst sind. Außerdem wird es noch einen Sonder-Ersttagsbrief (6,40 Euro) mit allen vier Marken und besonderem Dubliner Stempel geben.

Die Briefmarken sind jeweils 3,6 mal 3,6 Zentimeter groß.

Bestellbar sind die Briefmarken seit Ende April direkt online bei der AN Post.



Quelle: http://www.u2tour.de/news/article6203.html