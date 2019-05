Portoerhöhung: Bücher- und Warensendungen werden „vereinfacht“

Am 4. und 5. Mai 2019 laden die Mitglieder des Briefmarkensammlervereins Ansbach zur Anbria 2019 ein, einer Wettbewerbsausstellung im Rang 3. Ein umfangreiches Belegprogramm begleitet die Rang-3-Ausstellung, die im Tagungszentrum Onoldia in Ansbach stattfindet. Umschlagmotive des Vereins Neben Marken Individuell sind verschiedene historische Umschlagmotive und zwei Postkarten erhältlich. Anlass ist der 125-jährige Geburtstag des Vereins.…

Noch bis zum Sonntag, 5. Mai 2019, ist eine Briefmarkenwerbeschau auf Schloß St. Emmeram in Regensburg bei freiem Eintritt zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung jeweils von 9 bis 17 Uhr, am 5. Mai bis 15 Uhr. Zusammengestellt und organisiert hat sie die Philatelisten-Vereinigung Regensburg, die in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen feiert. Fürstin Gloria…